«Металлург» выиграл 5 матчей подряд – сегодня 6:4 с «Ладой». Команда Разина лидирует в КХЛ

«Металлург» выиграл 5 матчей подряд в КХЛ.

«Металлург » обыграл «Ладу» (6:4) в домашнем матче FONBET КХЛ, одержав пятую победу подряд. Счет на этом отрезке 21:8.

Команда Андрея Разина набрала 42 очка после 26 матчей и занимает первое место на Востоке и в общей таблице КХЛ.

«Лада » проиграла 2 из 5 последних матчей. Команда Павла Десяткова идет 10-й на Западе с 19 баллами в 26 встречах.