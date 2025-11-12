«Металлург» выиграл 5 матчей подряд – сегодня 6:4 с «Ладой». Команда Разина лидирует в КХЛ
«Металлург» выиграл 5 матчей подряд в КХЛ.
«Металлург» обыграл «Ладу» (6:4) в домашнем матче FONBET КХЛ, одержав пятую победу подряд. Счет на этом отрезке 21:8.
Команда Андрея Разина набрала 42 очка после 26 матчей и занимает первое место на Востоке и в общей таблице КХЛ.
«Лада» проиграла 2 из 5 последних матчей. Команда Павла Десяткова идет 10-й на Западе с 19 баллами в 26 встречах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
