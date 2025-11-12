  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Металлург» выиграл 5 матчей подряд – сегодня 6:4 с «Ладой». Команда Разина лидирует в КХЛ
13

«Металлург» выиграл 5 матчей подряд – сегодня 6:4 с «Ладой». Команда Разина лидирует в КХЛ

«Металлург» выиграл 5 матчей подряд в КХЛ.

«Металлург» обыграл «Ладу» (6:4) в домашнем матче FONBET КХЛ, одержав пятую победу подряд. Счет на этом отрезке 21:8. 

Команда Андрея Разина набрала 42 очка после 26 матчей и занимает первое место на Востоке и в общей таблице КХЛ. 

«Лада» проиграла 2 из 5 последних матчей. Команда Павла Десяткова идет 10-й на Западе с 19 баллами в 26 встречах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Разин
logoМеталлург Мг
logoПавел Десятков
logoКХЛ
logoЛада
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. СКА уступил «Салавату», «Металлург» одолел «Ладу», «Динамо» Минск забросило 7 шайб «Сибири», «Спартак» проиграл «Локомотиву»
вчера, 18:56
Ткачев сделал дубль за «Металлург», забив победный «Ладе» с передачи Кузнецова. У Пресса 1+2, Чивилев забросил дважды
вчера, 16:24Видео
Набоков сломал клюшку в подтрибунке после замены в матче с «Ладой». Вратарь «Металлурга» пропустил 3 шайбы к середине второго периода
вчера, 15:57Видео
Главные новости
НХЛ. «Тампа» принимает «Рейнджерс», «Филадельфия» играет с «Эдмонтоном», «Юта» – с «Баффало», «Чикаго» против «Нью-Джерси»
сегодня, 00:10Live
Ларионов после 1:2: «Поляна в Уфе шире на 2 метра, чем в Питере. «Салават» грамотно держал шайбу, у СКА не было сил ее забрать»
вчера, 22:02
Разин о дисциплине в «Металлурге»: «Ткачев потерял шайбу, назад не побежал. Сажать его за это? Душить игроков не хочется. Но бедному Набокову после такого психологически непросто»
вчера, 21:42
Депутат Журова не советует Овечкину идти в политику: «Саша хочет остаться всеми любимым. Политику начинают под лупой рассматривать в нашей стране, это нормально»
вчера, 20:38
Ларионов о Дюбе: «Нужно 3-5 матчей, чтобы понять, как он может помочь СКА. У него даже не было тренировок с командой»
вчера, 20:21
Буцаев на вопрос об отставке после 0:7 «Сибири» от «Динамо» Минск: «Вы раскольники, вносите смуту, подливаете дерьма – тренируемся не так, воду не дают»
вчера, 19:52
«Динамо» Минск одержало крупнейшую победу над «Сибирью» – 7:0. У команды Буцаева 11 поражений подряд
вчера, 19:39
Есть ли астероид в честь Харламова? А улица с именем Овечкина?
вчера, 19:30Тесты и игры
«Рейнджерс» подписали Мартина и поместили экс-вратаря ЦСКА на драфт отказов для отправки в АХЛ
вчера, 19:26
«Торпедо» выиграло 7 матчей подряд, сегодня – 5:3 с «Сочи». Команда Исакова идет 2-й на Западе
вчера, 19:12
Ко всем новостям
Последние новости
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
вчера, 22:00Тесты и игры
Исаков о 5:3 с «Сочи»: «Нерв накалился перед началом третьего периода. «Торпедо» за счет большинства удалось переломить игру и победить»
вчера, 21:32
Гретцки о критике за поддержку Трампа: «Я канадец, у меня нет гражданства США. Я не политик, не могу заставить президента не говорить какие-то вещи»
вчера, 21:17
Квартальнов о 7:0 с «Сибирью»: «Динамо» Минск здорово сыграло в атаке. Фукале выручал, для него непростой матч»
вчера, 20:59
Жамнов покинул скамейку «Спартака» во 2-м периоде матча с «Локомотивом» из-за недомогания. Тренер пропустил пресс-конференцию после 3:6
вчера, 20:51
Хартли о 6:3 со «Спартаком»: «Сумасшедший матч. Недоволен дисциплиной «Локомотива», но здорово, что выстояли в меньшинстве»
вчера, 20:10
Защитник «Сочи» Николаев впервые забил в КХЛ – в 187-м матче. Это его шестой сезон в лиге
вчера, 17:59
Доми о травме Мэттьюса после хита Задорова: «Не собираюсь много говорить, что происходит на льду – остается там. Не хочется травм – тем более у нашего капитана»
вчера, 16:58
Радулов пропустит игру со «Спартаком». Александр – лучший снайпер и бомбардир «Локомотива» с 12+13 в 25 матчах сезона
вчера, 15:47
«Сибирь» заплатит Лещенко 7 млн рублей до конца сезона. У форварда 9+12 в 61 матче за «Нефтехимик» в прошлом году
вчера, 15:15