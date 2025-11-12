Набоков сломал клюшку в подтрибунке после замены в матче с «Ладой». Вратарь «Металлурга» пропустил 3 шайбы к середине второго периода
Илья Набоков сломал клюшку в подтрибунке после замены в матче с «Ладой».
Вратарь «Металлурга» Илья Набоков сломал клюшку в подтрибунном помещении после замены в матче с «Ладой» (5:4, третий период).
На 34-й минуте Набоков был заменен после 3 пропущенных шайб. Вместо Ильи на лед вышел Александр Смолин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ВидеоСпортс’‘
