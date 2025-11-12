Набоков сломал клюшку в подтрибунке после замены в матче с «Ладой». Вратарь «Металлурга» пропустил 3 шайбы к середине второго периода

Илья Набоков сломал клюшку в подтрибунке после замены в матче с «Ладой».

Вратарь «Металлурга » Илья Набоков сломал клюшку в подтрибунном помещении после замены в матче с «Ладой» (5:4 , третий период).

На 34-й минуте Набоков был заменен после 3 пропущенных шайб. Вместо Ильи на лед вышел Александр Смолин .