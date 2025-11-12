  • Спортс
  Шевченко о Сопине в «Авангарде»: «Пытается влиять на Ги Буше, но тот прикрывается Кожевниковым. Ткачева сейчас не хватает, когда с ним была история – тренер не может такие вещи решать»
12

Шевченко о Сопине в «Авангарде»: «Пытается влиять на Ги Буше, но тот прикрывается Кожевниковым. Ткачева сейчас не хватает, когда с ним была история – тренер не может такие вещи решать»

Алексей Шевченко: Сопин пытается влиять на Ги Буше, но тот прикрывается Кожевниковым.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко и бывший генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский обсудили функционал и взаимоотношения Ги Буше и Алексея Сопина в «Авангарде». 

– Странно, а почему мы про генерального менеджера «Авангарда» ничего не говорим? 

– Про Сопина? Мы знаем, что Сопин пытается влиять на Ги Буше, но тот прикрывается [Евгением] Кожевниковым. Структура выстроена не совсем правильно. 

Он не может влиять. Изначально Сопина звали в «Авангард» так: ты отвечаешь за это, а от меня отстаньте, не хочу заниматься этими проблемами. Слышал даже такую фразу: «Сделки до миллиона долларов меня не интересуют». 

Для этого Сопина и брали, выписали ему приличную зарплату. Но когда началась история с [Владимиром] Ткачевым, и когда предпочли Ги Буше Ткачеву – я задумывался. Тренер не может такие вещи решать. Буше уедет через 2 года. Ткачев в «Металлурге» получает удовольствие от хоккея, ведет за собой Канцерова с Силантьевым. Этого не хватает «Авангарду», – сказал Алексей Шевченко

Зислис об «Авангарде»: «Все решает Ги Буше, менеджеры не могут повлиять. Он уже дошел до стадии, что где-то ему надо ударить по рукам, сказать: «Что ты творишь?»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Спорт-Экспресс» во ВКонтакте
