Овечкин против «Каролины»: 4-й гол в сезоне, ассист, 2 броска, 2 потери и «+2» за 14:48. У него 12 очков в 16 играх в сезоне
Александр Овечкин забил 4-й гол в сезоне в матче против «Каролины».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поразил пустые ворота и сделал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1).
В 16 матчах в текущем сезоне на счету 40-летнего россиянина 12 (4+8) очков при полезности «+5».
Сегодня Овечкин (14:48, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 2 потери.
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 978-й, до рекорда Гретцки – 38 шайб
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости