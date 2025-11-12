Овечкин забил 901-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 978-й, до рекорда Гретцки – 38 шайб

Александр Овечкин забил 901-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил 901-ю шайбу в НХЛ , обновив рекорд лиги.

40-летний россиянин поразил пустые ворота в матче с «Каролиной» (4:1) на 60-й минуте. В этой игре на его счету также голевая передача.

Этот гол стал для Овечкина 978-м в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов, 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

В 16 матчах текущего сезона Овечкин набрал 12 (4+8) очков.