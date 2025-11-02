Тарасенко с 1+2 стал 3-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Курашев с дублем и Мерсер с дублем в меньшинстве
Владимир Тарасенко стал 3-й звездой дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Ванкувером» (5:2).
Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси» Доусон Мерсер, забросивший 2 шайбы (обе – в меньшинстве) в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1).
Первая звезда – форвард «Сан-Хосе» Филипп Курашев, сделавший дубль в матче с «Колорадо» (3:2 ОТ). Его гол в овертайме принес «Шаркс» победу.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
