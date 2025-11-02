Макдэвид набрал 0+3 с «Чикаго» и вышел на 2-е место в истории «Эдмонтона» по числу игр с 3+ очками (138). Рекорд у Гретцки – 301

Коннор Макдэвид вышел на 2-е место в истории «Эдмонтона» по играм с 3+ очками.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2 ОТ).

На счету 28-летнего канадца стало 17 (3+14) очков в 13 играх.

Игра с 3 или более очками стала для Макдэвида 138-й за карьеру в лиге. По их числу в составе «Ойлерс» он обошел Яри Курри (137) и теперь занимает чистое 2-е место, уступая лишь Уэйну Гретцки (301).

Среди действующих игроков лиги Коннор по этому показателю уступает только Сидни Кросби («Питтсбург», 188) и Александру Овечкину («Вашингтон», 140).