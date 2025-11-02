Шестеркин отразил 11 из 13 бросков «Сиэтла», записав в актив 4-ю победу в сезоне. У него 91,3% сэйвов и КН 2,28 в 10 играх

Игорь Шестеркин записал в актив 4-ю победу в сезоне.

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин отразил 11 из 13 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (3:2 ОТ).

Победа стала для 29-летнего россиянина 2-й подряд и 4-й в 10 играх в текущем сезоне (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,28).