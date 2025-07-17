Кемпе может запросить 10 млн долларов в год по новому контракту. Форвард стал лучшим бомбардиром «Лос-Анджелеса» в прошлом сезоне
«Лос-Анджелес» и Адриан Кемпе могут продлить контракт.
Действующее соглашение 28-летнего нападающего с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.
Генеральный менеджер «Кингс» Кен Холланд заявил, что собирается активизировать переговоры с хоккеистом о новом соглашении.
Считается, что шведский форвард рассчитывает на оклад в размере 10 миллионов долларов в год по новому договору.
В прошлом сезоне Адриан Кемпе набрал 73 (35+38) очка при полезности «плюс 22» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. Он стал лучшим бомбардиром команды.
В шести играх плей-офф хоккеист добавил 10 (4+6) баллов при полезности «минус 8».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
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