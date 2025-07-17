Кемпе может запросить 10 млн долларов в год по новому контракту. Форвард стал лучшим бомбардиром «Лос-Анджелеса» в прошлом сезоне

«Лос-Анджелес» и Адриан Кемпе могут продлить контракт.

Действующее соглашение 28-летнего нападающего с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.

Генеральный менеджер «Кингс» Кен Холланд заявил, что собирается активизировать переговоры с хоккеистом о новом соглашении.

Считается, что шведский форвард рассчитывает на оклад в размере 10 миллионов долларов в год по новому договору.

В прошлом сезоне Адриан Кемпе набрал 73 (35+38) очка при полезности «плюс 22» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ . Он стал лучшим бомбардиром команды.

В шести играх плей-офф хоккеист добавил 10 (4+6) баллов при полезности «минус 8».