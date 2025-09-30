Гридин забросил 2-ю шайбу за «Калгари» на предсезонке – «Сиэтлу». Форвард также забил победный буллит и стал 1-й звездой матча
Матвей Гридин забросил 2-ю шайбу за «Калгари» на предсезонке – «Сиэтлу».
Форвард «Флэймс» также стал автором победного буллита в выставочном матче с «Кракеном» (2:1 Б) и был признан первой звездой встречи.
Во втором периоде 19-летний россиянин сравнял счет. Это был его 2-й гол на текущей предсезонке.
Сегодня Гридин (16:06, 0:52 – в большинстве, полезность «+1») отметился 2 бросками в створ и 1 блоком, также допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
