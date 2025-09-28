Чибриков и Гридин забили по голу в матче «Виннипега» и «Калгари» на предсезонке. Форвард «Джетс» набрал 1+1 и стал 2-й звездой

Никита Чибриков и Матвей Гридин забили по голу в матче «Виннипега» и «Калгари».

«Джетс» обыграли «Флэймс» (4:2) в выставочном матче.

22-летний форвард «Виннипега » Никита Чибриков набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой встречи. В активе нападающего (13:18, 2:08 – в большинстве) 2 броска в створ и полезность «+1» при одной потере.

19-летний форвард «Калгари » Матвей Гридин установил окончательный счет в матче. В активе нападающего (14:13, 0:45 – в большинстве) 1 бросок в створ при 3 промахах и нейтральной полезности.