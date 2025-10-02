«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Трактором». Команде нужна ваша поддержка в игре против челябинцев!

«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Трактором» в десятой игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Игра пройдет в субботу, 4 октября, в 17:00 на «СКА Арене».

Драконы после девяти игр идут на третьем месте в Дивизионе Тарасова, имея 12 очков в активе. Челябинцы же расположились на четвертой строчке в Дивизионе Харламова, набрав 12 очков. Приходите поддержать «Шанхай» на «СКА Арене»!

Билеты на игру можно приобрести по ссылке .