«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Трактором». Команде нужна ваша поддержка в игре против челябинцев!
«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Трактором» в десятой игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Игра пройдет в субботу, 4 октября, в 17:00 на «СКА Арене».
Драконы после девяти игр идут на третьем месте в Дивизионе Тарасова, имея 12 очков в активе. Челябинцы же расположились на четвертой строчке в Дивизионе Харламова, набрав 12 очков. Приходите поддержать «Шанхай» на «СКА Арене»!
Билеты на игру можно приобрести по ссылке.
