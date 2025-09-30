  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Иван Федотов о том, показал ли он уже в НХЛ все, на что способен: «Нет. Даже близко нет. Сейчас я чувствую себя более расслабленно, не хочется выжимать из себя все»
0

Иван Федотов о том, показал ли он уже в НХЛ все, на что способен: «Нет. Даже близко нет. Сейчас я чувствую себя более расслабленно, не хочется выжимать из себя все»

Иван Федотов ответил на вопрос о том, показал ли он в НХЛ все, на что способен.

«Нет, нет. Даже близко нет. Я старался прибавлять с каждым месяцем и каждым днем. Сейчас я чувствую себя по-другому, более расслабленно. Мне не хочется выжимать из себя все.

В прошлом сезоне и чуть раньше я делал это, напрягался. Не могу сказать, что все было плохо, но не хватало стабильности. Были взлеты и падения», – сказал вратарь «Коламбуса». 

Федотов, перешедший в клуб в результате обмена из «Филадельфии», отразил 38 из 40 бросков за четыре периода на предсезонке. 

Россиянин прошел драфт отказов, что позволит «Блю Джекетс» отправить его в АХЛ в течение месяца после старта регулярки. При этом пока он остается в расположении «мундиров». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
logoКливленд
logoКоламбус
logoНХЛ
logoИван Федотов
logoАХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Федотова не забрали с драфта отказов «Коламбуса». Теперь клуб сможет отправить вратаря в АХЛ в течение 30 дней со старта регулярки НХЛ
928 сентября, 06:58
«Коламбус» поместил Федотова на драфт отказов для отправки в АХЛ
4826 сентября, 19:22
Федотов об обмене в «Коламбус»: «Чувствую себя иначе, чем год назад – сейчас я на правильном пути. У меня большие ожидания»
124 сентября, 12:50
Федотов отразил 24 из 25 бросков за два периода в выставочном матче с «Баффало». Вратарь «Коламбуса» вышел в старте
24 сентября, 03:55
Главные новости
Агент Кузнецова о слухах про медосмотр в «Металлурге»: «Ничего он не проходит – не было ни предложения, ни договоренностей»
1 минуту назад
«Ак Барс» не ведет переговоры с Бэбкоком, Тортореллой и Воробьевым. Клуб не контактировал с этими тренерами («Бизнес Online»)
19 минут назад
Мама Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо» с «Нефтехимиком»
431 минуту назадФото
Бирюков о Кузнецове и «Металлурге»: «Давайте не будем бежать впереди паровоза. В целом он нам интересен. Такая личность многим интересна»
947 минут назад
Форвард «Шанхая» Квинни: «Россия прекрасна, Санкт‑Петербург – невероятный город, где все готовы помочь. Я здесь недолго, но мне все нравится»
10сегодня, 06:45
Овечкин о возвращении к тренировкам с «Вашингтоном» после травмы: «Все нормально. Нужно войти в ритм, потому что пропуск недели повлиял, но я справлюсь с этим»
1сегодня, 06:30
Ларионов о том, что тренеры СКА не прослушивают разговоры игроков в перерывах: «Раздевалка – это их территория. У нас нет прослушки, микрофонов. Может, такое было раньше»
4сегодня, 06:15
КХЛ. «Спартак» против «Трактора», «Сочи» сыграет с «Ладой»
9сегодня, 06:00
Рябкин получил травму в матче с «Флоридой» на предсезонке. Форварду «Каролины» (5 хитов за 6:21) потребовалась помощь, чтобы уйти в раздевалку
4сегодня, 05:25Видео
Шабанов остался без очков в 3-м подряд матче на предсезонке НХЛ. У форварда «Айлендерс» 1 бросок в створ за 16:01 в матче с «Рейнджерс»
7сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
Есмантович о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «ЦСКА будет рад. Мы первыми увековечили заслуги Сергея – подняли его майку под своды «ЦСКА-Арены»
120 минут назад
Ларионов об игре СКА в домашних матчах: «На кухне только один повар хозяйничает – это должен быть СКА. Дома надо быть наглее, агрессивнее и увереннее в себе»
2сегодня, 07:40
Митякин о сбоях с освещением в матче с «Динамо»: «Из-за таких ситуаций возрастает риск травм, паузы сказываются в негативную сторону. Во время игры свет не особо влиял»
сегодня, 07:10
Комтуа о «Динамо» после 2:3 с «Нефтехимиком»: «Выглядели как старики, стыдно за такой результат и игру. В прошлом сезоне тоже не очень хорошо начали, плохая традиция какая-то»
1сегодня, 06:55
Мозякин о «Металлурге»: «Парни играют хорошо. Где‑то не могли забить, потом прорвало. Пока не получается довести дело до спокойного конца, но работа ведется»
1сегодня, 05:55
«Лада» может уволить спортивного директора Гомоляко на фоне серии из 8 поражений подряд («СЭ»)
2сегодня, 05:40
Артем Кудашов о проблемах с освещением в матче с «Динамо»: «Глаза не резало, но в чужой зоне было мало света – немного непривычно. Приезжаешь, и как будто тень какая-то»
1сегодня, 04:20
Бучельников о Спронге в ЦСКА: «Почему это должно удивлять? Захотел перезагрузить карьеру. Он отличный плеймейкер, бросок один из самых точных, сильных и качественных»
сегодня, 03:50
Василевский может приступить к тренировкам с «Тампой» во вторник. Ожидается, что он сыграет в одном предсезонном матче
сегодня, 03:35
Хегландер пропустит 8-10 недель из-за травмы нижней части тела. Форвард «Ванкувера» перенес операцию
1сегодня, 03:10