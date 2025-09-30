Иван Федотов о том, показал ли он уже в НХЛ все, на что способен: «Нет. Даже близко нет. Сейчас я чувствую себя более расслабленно, не хочется выжимать из себя все»
Иван Федотов ответил на вопрос о том, показал ли он в НХЛ все, на что способен.
«Нет, нет. Даже близко нет. Я старался прибавлять с каждым месяцем и каждым днем. Сейчас я чувствую себя по-другому, более расслабленно. Мне не хочется выжимать из себя все.
В прошлом сезоне и чуть раньше я делал это, напрягался. Не могу сказать, что все было плохо, но не хватало стабильности. Были взлеты и падения», – сказал вратарь «Коламбуса».
Федотов, перешедший в клуб в результате обмена из «Филадельфии», отразил 38 из 40 бросков за четыре периода на предсезонке.
Россиянин прошел драфт отказов, что позволит «Блю Джекетс» отправить его в АХЛ в течение месяца после старта регулярки. При этом пока он остается в расположении «мундиров».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
