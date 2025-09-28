Федотова не забрали с драфта отказов «Коламбуса». Теперь клуб сможет отправить вратаря в АХЛ в течение 30 дней со старта регулярки НХЛ

Ивана Федотова не забрали с драфта отказов «Коламбуса».

Ранее «Блю Джекетс» поместили 28-летнего вратаря на драфт отказов для отправки в АХЛ.

Теперь «Коламбус» может отправить россиянина с кэпхитом 3,275 млн долларов за сезон в свой фарм-клуб – «Кливленд ».

Как сообщает журналист Аарон Порцлайн, сделать это «мундиры» могут в любой момент в течение месяца после начала регулярного чемпионата НХЛ (7 октября).

После истечения месячного срока игроку вновь придется проходить процедуру отказов для отправки в АХЛ .

На данный момент Федотов остается в тренировочном лагере «Коламбуса ». Клуб объявил , что отправляет в «Кливленд» другого вратаря – Закари Савченко.