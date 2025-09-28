Федотова не забрали с драфта отказов «Коламбуса». Теперь клуб сможет отправить вратаря в АХЛ в течение 30 дней со старта регулярки НХЛ
Ивана Федотова не забрали с драфта отказов «Коламбуса».
Ранее «Блю Джекетс» поместили 28-летнего вратаря на драфт отказов для отправки в АХЛ.
Теперь «Коламбус» может отправить россиянина с кэпхитом 3,275 млн долларов за сезон в свой фарм-клуб – «Кливленд».
Как сообщает журналист Аарон Порцлайн, сделать это «мундиры» могут в любой момент в течение месяца после начала регулярного чемпионата НХЛ (7 октября).
После истечения месячного срока игроку вновь придется проходить процедуру отказов для отправки в АХЛ.
На данный момент Федотов остается в тренировочном лагере «Коламбуса». Клуб объявил, что отправляет в «Кливленд» другого вратаря – Закари Савченко.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Аарона Порцлайна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости