Федотова не забрали с драфта отказов «Коламбуса». Теперь клуб сможет отправить вратаря в АХЛ в течение 30 дней со старта регулярки НХЛ

Ивана Федотова не забрали с драфта отказов «Коламбуса».

Ранее «Блю Джекетс» поместили 28-летнего вратаря на драфт отказов для отправки в АХЛ. 

Теперь «Коламбус» может отправить россиянина с кэпхитом 3,275 млн долларов за сезон в свой фарм-клуб – «Кливленд». 

Как сообщает журналист Аарон Порцлайн, сделать это «мундиры» могут в любой момент в течение месяца после начала регулярного чемпионата НХЛ (7 октября). 

После истечения месячного срока игроку вновь придется проходить процедуру отказов для отправки в АХЛ

На данный момент Федотов остается в тренировочном лагере «Коламбуса». Клуб объявил, что отправляет в «Кливленд» другого вратаря – Закари Савченко. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Аарона Порцлайна
