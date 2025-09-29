Сэмберг выбыл на 6-8 недель из-за перелома запястья. Защитник «Виннипега» с «плюс 34» – лучший по полезности в команде в прошлом сезоне

Дилан Сэмберг пропустит от 6 до 8 недель из-за перелома запястья.

Об этом сообщил главный тренер «Виннипега » Скотт Арниел. Сэмберг получил травму в субботнем матче против «Калгари » (4:2) после силового приема от нападающего Райана Ломберга .

В прошлом сезоне 26-летний Сэмберг проводил на льду в среднем 21:08 и имел лучший показатель полезности в команде – «плюс 34». Также на его счету 20 (6+14) очков в 60 матчах регулярки и 0+3 в 13 матчах плей-офф.

«Это похоже на прошлый год, когда мы в первый же день лагеря потеряли двух защитников. Очень жаль, ведь он важная часть нашей команды. Но мы уже не раз просили ребят выйти вперед, и это часть борьбы за место в составе – будь то на тренировках или в предсезонных матчах», – сказал Скотт Арниел .

В прошлом сезоне Сэмберг пропустил 7 недель из-за перелома стопы после того, как заблокировал бросок Стивена Стэмкоса.