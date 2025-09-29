  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сэмберг выбыл на 6-8 недель из-за перелома запястья. Защитник «Виннипега» с «плюс 34» – лучший по полезности в команде в прошлом сезоне
0

Сэмберг выбыл на 6-8 недель из-за перелома запястья. Защитник «Виннипега» с «плюс 34» – лучший по полезности в команде в прошлом сезоне

Дилан Сэмберг пропустит от 6 до 8 недель из-за перелома запястья.

Об этом сообщил главный тренер «Виннипега» Скотт Арниел. Сэмберг получил травму в субботнем матче против «Калгари» (4:2) после силового приема от нападающего Райана Ломберга.

В прошлом сезоне 26-летний Сэмберг проводил на льду в среднем 21:08 и имел лучший показатель полезности в команде – «плюс 34». Также на его счету 20 (6+14) очков в 60 матчах регулярки и 0+3 в 13 матчах плей-офф. 

«Это похоже на прошлый год, когда мы в первый же день лагеря потеряли двух защитников. Очень жаль, ведь он важная часть нашей команды. Но мы уже не раз просили ребят выйти вперед, и это часть борьбы за место в составе – будь то на тренировках или в предсезонных матчах», – сказал Скотт Арниел

В прошлом сезоне Сэмберг пропустил 7 недель из-за перелома стопы после того, как заблокировал бросок Стивена Стэмкоса. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoКалгари
logoРайан Ломберг
logoДилан Сэмберг
logoСкотт Арниел
logoЗдоровье
logoВиннипег
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Пачиоретти завершит карьеру в 36 лет. У экс-форварда «Монреаля», «Вегаса» и «Вашингтона» 681 очко в 939 матчах и 28+30 в 89 играх плей-офф
13 минут назад
Кудашов о 2:3 с «Нефтехимиком»: «У «Динамо» был недонастрой. После 3 побед подряд успокоились, думали – вышли из череды проигрышей»
33 минуты назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» примет «Каролину», «Филадельфия» против «Бостона», «Рейнджерс» сыграют с «Айлендерс», «Питтсбург» – с «Детройтом»
342 минуты назад
Квартальнов о 3:2 с «Локомотивом»: «Победить чемпиона – большой плюс для «Динамо». Но в начале 3-го периода – перестали играть и двигаться, просели все линии»
44 минуты назад
Торторелла отказался возглавить «Ак Барс». Тренер входил в шорт-лист казанского клуба («Матч ТВ»)
5сегодня, 20:32
Исаков о 5:2 со СКА: «Хочется, чтобы «Торпедо» положило этот багаж в копилку своей игры. Это репетиция матчей плей-офф для обеих команд»
1сегодня, 20:22
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
сегодня, 20:00Спецпроект
Ларионов о 2:5 от «Торпедо»: «Игра разочаровала немножко, СКА не хватило огня, свежести, драйва. Нужно не опускать голову, двигаться вперед, перегруппироваться»
5сегодня, 19:47
Бэбкок опроверг слухи о назначении в «Ак Барс»: «Это неправда»
4сегодня, 19:34
«Нефтехимик» выиграл 4-й матч подряд и прервал серию «Динамо» из 3 побед. Команда Гришина – 2-я на Востоке
8сегодня, 19:24
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о 3:2 с «Динамо»: «Нефтехимик» действовал самоотверженно в обороне. У нас ребята на эмоциональном подъеме, всей командой стараемся играть друг за друга»
2 минуты назад
Форвард «Барыса» Логвин о матче «Кайрат» – «Реал»: «Наши победят 1:0, надеюсь. Я немного слежу, но не смотрю»
56 минут назад
Епанчинцев о 3:4 с «Металлургом»: «Обидное поражение. «Сибирь» не дотерпела в концовке, большинство у нас не работает последнее время»
сегодня, 19:54
Мозякин о Кузнецове в «Металлурге»: «Пока это слухи. Женька – классный игрок. Он показал это в КХЛ, НХЛ и сборной России»
3сегодня, 18:52
Кравец о 3:0 с «Адмиралом»: «Барыс» отыграл без удалений, был посвежее и побыстрее. Хотим радовать болельщиков, добиваться побед»
1сегодня, 18:46
«Барыс» впервые за 7 сезонов обыграл «Адмирал» всухую, Логвин набрал 1+1. У команды Тамбиева 3 поражения подряд
сегодня, 18:02
Плотников набрал 550-е очко в КХЛ и разделил 7-е место с Доусом в списке лучших бомбардиров
2сегодня, 17:42
Пачкалин о старте «Спартака»: «Судить о результатах будем весной. В клубе сильный штаб, все знают, что такое большие победы, организация отлаженная»
сегодня, 15:37
Сергей Коньков: «Грицюк приехал в НХЛ в самом расцвете сил. У него хорошие перспективы. Сейчас он находится на своем месте»
1сегодня, 13:59
Слепышев о «Динамо»: «Психологически давит, что клуб находится внизу таблицы. Такое не должно долго продолжаться, нужно подниматься выше»
6сегодня, 13:04