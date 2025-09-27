  • Спортс
  • Кравец о 6:4 с «Сибирью»: «Барысу» пришлось все время догонять, забить первыми не получается. У помощников волосы начали седеть, а я с такими играми лысым стану»
0

Кравец о 6:4 с «Сибирью»: «Барысу» пришлось все время догонять, забить первыми не получается. У помощников волосы начали седеть, а я с такими играми лысым стану»

Михаил Кравец подвел итоги игры с «Сибирью» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Барыс» одержал победу в домашнем матче со счетом 6:4. По ходу встречи казахстанский клуб уступал со счетом 0:2 и 2:4.

– Тяжелая игра, пришлось все время догонять, хотя каждую игру один и тот же разговор. Настраиваемся первыми забить, победить в первом периоде, по‑прежнему не получается. Понятно, из‑за каких ошибок, но исправить их не удается.

Радует, что есть характер у команды, никто не сдался, все четыре звена поддерживали друг друга и старались вытащить игру. Много болельщиков пришло, ребята хотели доказать и победить. Хорошо, что столько забили, важная принципиальная игра с соперником, с которым будем бороться за плей‑офф.

– Почему не было сегодня Мухаметова?

– Не попал в состав. Он не очень хорошо играл в прошлом матче.

– Веселый матч для болельщиков, но каков он для тренера?

– У помощников волосы начали седеть, а я с такими играми и вовсе лысым стану. Шутки, конечно. Все игры разные, сегодня сложилось так. Нужно действовать по ситуации. Ошибаются все, потому что игра быстрая. Не всегда принимаем правильные решения, главное – делать вывод и менять ситуацию.

– Почему выпустили Шутова в начале?

– Была договоренность с тренерами вратарей. Решение принимается не только по прошлым играм.

– Полоса неудач позади?

– Если бы было все так просто, было бы неинтересно. Рад, что прервали 4-матчевую серию неудач, следующий матч с сильной дисциплинированной командой («Адмиралом» – Спортс’‘). Хорошо знаю тренера и его требования. Сегодня порадуемся, завтра надо готовиться.

– Симонов порадовал сегодня, довольны его игрой?

– Конечно. По Симонову с первого дня ни одной проблемы. От него не нужно требовать специального отношения, он всегда хорошо работал. Даже не смотря на то, что не всегда забивал, хорошо выделялся своей работой. Кто играет, тому и доверяем. Он может делать ошибки, но тут же ложится под шайбу и исправляет их, – сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
