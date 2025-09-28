Летанг о Флери: «В нем нет ни капли злобы, он играет с улыбкой. Трудно не любить такого парня»

Крис Летанг заявил, что в Марке-Андре Флери нет ни капли злобы.

Вчера 40-летний вратарь сыграл прощальный матч в составе «Питтсбурга». Он вышел на один период предсезонной встречи с «Коламбусом» (4:1) и отразил все 8 бросков в створ.

«Что в нем не любить? Вот правильный вопрос, честно говоря. В нем нет ни капли злобы, он выходит на лед с широкой улыбкой и с ней же играет. Флери – отличный партнер по команде. Трудно не любить такого парня.

Он пришел 18-летним, выбранным под первым номером на драфте – это огромное давление. Но он сохранил тот же настрой и ментальность, упорно борется и делает это улыбаясь», – сказал защитник «Питтсбурга » Крис Летанг .

