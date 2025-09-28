ЛеБрюн о завершении карьеры Флери: «В январе клубы НХЛ попытаются вернуть его с пенсии. Не знаю, что он скажет, но звонки будут – 100%»
Пьер ЛеБрюн заявил, что клубы НХЛ захотят вернуть Марка-Андре Флери из отставки.
Вчера 40-летний голкипер провел прощальный матч в составе «Питтсбурга». Он вышел на один период предсезонной встречи с «Коламбусом» (4:1) и отразил все 8 бросков в створ.
«Cкажу следующее: я верю, что в январе клубы НХЛ попытаются убедить Флери вернуться с пенсии. Не знаю, что он скажет, но я на 100% уверен, что звонки будут», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
Отметим, что агент голкипера ретвитнул это сообщение.
В прошлом сезоне Флери провел 26 игр в регулярном чемпионате и одержал 14 побед, отражая 89,8% бросков при коэффициенте надежности 2,93.
Флери – на просьбы остаться в «Питтсбурге» на сезон: «Я устал, у меня болит бедро. Возьму небольшой перерыв»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Пьера ЛеБрюна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости