Флери – на просьбы остаться в «Питтсбурге» на сезон: «Я устал, у меня болит бедро. Возьму небольшой перерыв»
Марк-Андре Флери отказался оставаться в «Питтсбурге» еще на год.
Ранее 40-летний вратарь сыграл прощальный матч в составе «Питтсбурга», в котором провел большую часть карьеры в НХЛ (с 2003 по 2017 год) и трижды выиграл Кубок Стэнли.
Он вышел на один период предсезонной встречи с «Коламбусом» (4:1) и отразил все 8 бросков в створ. Его признали первой звездой встречи.
После игры болельщики устроили голкиперу овацию и просили остаться его еще на один сезон.
«Спасибо. Я устал, у меня болит бедро. Я собираюсь взять небольшой перерыв», – сказал Марк-Андре Флери.
Кросби о прощальном матче Флери: «Нужно отдать должное фанатам «Питтсбурга», прием был просто невероятный. И он его полностью заслужил»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
