Минтюков забил 1-й гол на предсезонке – в матче против «Лос-Анджелеса»
Павел Минтюков забил 1-й гол на предсезонке НХЛ.
21-летний защитник «Анахайма» принял участие в выставочном матче с «Лос-Анджелесом» (5:3).
В первом периоде россиянин сделал счет 1:1, отличившись в большинстве.
Минтюков завершил матч с полезностью «+1». У него 3 броска в створ ворот и малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
