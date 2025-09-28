Минтюков забил 1-й гол на предсезонке – в матче против «Лос-Анджелеса»

Павел Минтюков забил 1-й гол на предсезонке НХЛ.

21-летний защитник «Анахайма » принял участие в выставочном матче с «Лос-Анджелесом » (5:3).

В первом периоде россиянин сделал счет 1:1, отличившись в большинстве.

Минтюков завершил матч с полезностью «+1». У него 3 броска в створ ворот и малый штраф.