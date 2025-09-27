Артюхин о комбинационном стиле в КХЛ: «С ним невозможно добиться серьезного результата. Он красив и всем нравится, но в плей-офф так нельзя играть»
Евгений Артюхин считает, что комбинационный стиль хоккея не приносит результатов.
«Я считаю, что с комбинационным стилем игры в КХЛ невозможно добиться серьезного результата. Этот стиль игры не подходит для матчей плей-офф.
Я не спорю с тем, что он красив и всем нравится. Но в плей-офф в него нельзя играть. С таким стилем игры ты никогда не выиграешь», – сказал бывший форвард клубов КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости