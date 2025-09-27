Форвард «Ванкувера» Хегландер может пропустить несколько недель. Он получил травму в матче предсезонки
Форвард «Ванкувера» Нильс Хегландер может пропустить несколько недель.
24-летний игрок получил травму нижней части тела в матче с «Калгари» (3:1) на предсезонке.
«Это открывает место в составе для кого-то другого. Некоторые ребята должны быть рады этой возможности, но, конечно, мы хотим, чтобы Хогги вернулся как можно скорее», – сказал ассистент главного тренера «Кэнакс» Бретт Маклин.
В прошлом сезоне швед набрал 24 (8+16) очка в 72 играх регулярного чемпионата. Сезоном ранее ему удалось набрать 36 (24+12) баллов в 80 матчах.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
