  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Ванкувера» Хегландер может пропустить несколько недель. Он получил травму в матче предсезонки
0

Форвард «Ванкувера» Хегландер может пропустить несколько недель. Он получил травму в матче предсезонки

Форвард «Ванкувера» Нильс Хегландер может пропустить несколько недель.

24-летний игрок получил травму нижней части тела в матче с «Калгари» (3:1) на предсезонке. 

«Это открывает место в составе для кого-то другого. Некоторые ребята должны быть рады этой возможности, но, конечно, мы хотим, чтобы Хогги вернулся как можно скорее», – сказал ассистент главного тренера «Кэнакс» Бретт Маклин. 

В прошлом сезоне швед набрал 24 (8+16) очка в 72 играх регулярного чемпионата. Сезоном ранее ему удалось набрать 36 (24+12) баллов в 80 матчах. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Бретт Маклин
logoВанкувер
logoНильс Хегландер
травмы
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Форвард «Югры» Итай Иешуа Гуревич: «Иногда в ВХЛ спрашивают, откуда я взялся. В сборную Израиля меня зовут, но пока цель – сборная России»
32 минуты назад
КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Авангард», «Металлург» против «Ак Барса», «Барыс» сыграет с «Сибирью», СКА в гостях у «Сочи»
947 минут назад
Кравцов остался без очков в 2 первых матчах за «Ванкувер» на предсезонке. У него 3 броска, 2 хита и «минус 2» за 10:47 с «Сиэтлом»
2сегодня, 04:58
Орлов забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе» – в матче с «Вегасом» на предсезонке
сегодня, 04:46Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» обыграла «Каролину», «Питтсбург» победил «Детройт», «Эдмонтон» был сильнее «Виннипега»
4сегодня, 04:37
Барков выбыл на 7-9 месяцев и пропустит регулярку НХЛ. Капитан «Флориды» перенес успешную операцию на связках правого колена
19сегодня, 03:25
Грошев и Трикозов забили по голу в матче «Тампы» и «Каролины» на предсезонке. У Кучерова – ассист при победной шайбе «Лайтнинг»
4сегодня, 03:10Видео
Мифтахов пропустил 6 шайб от «Тампы», сыграв полный матч за «Каролину» на предсезонке. Ранее экс-вратарь «Ак Барса» провел один сезон в системе «Лайтнинг»
4сегодня, 02:40
Шабанов остался без очков в 2 первых матчах за «Айлендерс» на предсезонке. У него 1 бросок, 2 хита и «минус 1» за 15:06 с «Нью-Джерси»
3сегодня, 02:25
Грицюк забил 2-й гол на предсезонке НХЛ – победный в матче с «Айлендерс». Форвард сыграл 20:43 при 3:20 в большинстве
сегодня, 02:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чезганов о «Спартаке»: «Не сказал бы, что там слишком большая конкуренция. Просто кто-то тренеру подходит, кто-то – нет. Хоккей – это бизнес, такие вещи нужно нормально воспринимать»
17 минут назад
Вратарь «Питтсбурга» Бломквист выбыл как минимум на 4 недели из-за травмы нижней части тела
1сегодня, 04:15
«Торонто» пригласил 37-летнего Раймера на просмотр. Вратарь был задрафтован «Лифс» в 2006 году и провел 6 сезонов за клуб
1сегодня, 03:58
Морис о травме Баркова: «У «Флориды» дыра в составе, тут нечего скрывать. Нам потребуется отдача от других лидеров, но заменить его будет нереально»
1сегодня, 03:40
Стаховяк из «Тампы» набрал 2+1 в матче с «Каролиной» на предсезонке и стал 1-й звездой. Форвард польского происхождения играет за сборную Германии
4сегодня, 02:55
Каюмов о 3:2 с «Автомобилистом»: «Очень много удалений у нас, это непозволительная роскошь для «Локомотива». С этим нужно что-то делать»
вчера, 20:57
Десятков о «Ладе»: «Нам не хватает и «мусорных голов», и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться»
2вчера, 20:50
Заварухин о 2:3 от «Локомотива»: «Набиваем шишки. Нужно четче использовать моменты. Понравились горящие глаза парней и живая скамейка»
1вчера, 20:20
Квартальнов о 4:2 с «Северсталью»: «Непростой матч, в начале нас переигрывали. Выстояли, забили в большинстве. Шипачев мастеровито сыграл»
1вчера, 20:08
Козырев о 2:4 от «Динамо» Минск: «Ключевым был 2-й период. У нас были удаления, у них есть игроки с высоким исполнительским мастерством. Это повлияло на результат»
вчера, 19:57