«Динамо» выиграло 3 матча подряд, победив «Шанхай». Уил забросил победную в овертайме
«Динамо» одержало 3 победы подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Шанхай Дрэгонс» (3:2 ОТ) в домашнем матче. Канадский форвард Джордан Уил отметился победной шайбой в овертайме.
Таким образом, «Динамо» выиграло 3 матча подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 9 баллов в 8 играх.
«Шанхай» потерпел 4-е поражение в 7 матчах сезона. У команда Жерара Галлана 8 баллов и 9-е место на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости