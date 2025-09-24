«Динамо» выиграло 3 матча подряд, победив «Шанхай». Уил забросил победную в овертайме

«Динамо» одержало 3 победы подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Шанхай Дрэгонс » (3:2 ОТ) в домашнем матче. Канадский форвард Джордан Уил отметился победной шайбой в овертайме.

Таким образом, «Динамо » выиграло 3 матча подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 9 баллов в 8 играх.

«Шанхай» потерпел 4-е поражение в 7 матчах сезона. У команда Жерара Галлана 8 баллов и 9-е место на Западе.