  • «Оттава» может предложить Пинто 7 млн долларов за сезон по новому контракту. У 24-летнего форварда 21+16 в 70 матчах в прошлой регулярке
4

«Оттава» может продлить контракт с Шэйном Пинто с кэпхитом 7 млн долларов.

Как сообщает инсайдер TSN Фрэнки Коррадо, в переговорах 24-летнего форварда с «Сенаторс» фигурирует сумма в 7 долларов млн за сезон, и она может пойти еще выше. Это указывает, что обе стороны нацелены на долгосрочный контракт. 

По действующему соглашению Пинто зарабатывает 3,75 млн долларов в год. В прошлом сезоне на счету американского нападающего 37 (21+16) очков и «плюс 11» в 70 матчах регулярного чемпионата. Пинто ни разу в карьере в НХЛ не добирался до отметки 40 очков за сезон. 

Перед стартом сезона-2023/24, форвард подписал 2-летний контракт с «Оттавой» на 7,5 миллиона долларов, его нагрузка на зарплатный потолок составляла 4,26% от доступного пространства.

Если предположить, что Пинто заключит долгосрочное соглашение с зарплатой в 7 млн долларов за сезон, то его кэпхит будет занимать 6,16% от общего доступного потолка «Оттавы» уже ко второму году действия контракта, и доля будет сокращаться.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: NHL Rumors
