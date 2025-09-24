Вратарь «Торонто» Ахтямов пропустил 3 шайбы после 18 бросков за один период и овертайм в матче с «Оттавой» на предсезонке. «Лифс» уступили – 2:3 после 2:0

Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов пропустил 3 шайбы после 18 бросков на предсезонке.

Россиянин вступил в игру после второго периода выставочного матча между «Лифс» и «Оттавой» (2:3 ОТ).

При счете 2:0 23-летний голкипер заменил Денниса Хильдеби, отразившего 23 броска за два периода.

Ахтямов за отведенное ему время пропустил 3 шайбы.