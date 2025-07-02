«Питтсбург» обменял Недельковича в «Сан-Хосе» на выбор в 3-м раунде драфта-2028. У вратаря остался год контракта с зарплатой 2,5 млн долларов

Алекс Неделькович перешел в «Сан-Хосе».

«Питтсбург » обменял 29-летнего голкипера в «Шаркс» и получил взамен выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2028.

У американского вратаря остался еще год контракта с зарплатой 2,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Алекс Неделькович провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 15 побед, пропуская в среднем 3,12 шайбы и отражая 89,4% бросков. Также в его активе один шатаут.