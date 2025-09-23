Кулик заработает 10 млн рублей в «Салавате» (Metaratings)

Защитник Евгений Кулик заработает 10 млн рублей в «Салавате».

Об этом сообщает Metaratings.

Сегодня «Салават » подписал контракт с Евгением Куликом до конца сезона.

32-летний защитник выступал за «Амур» и «Авангард» в прошлом сезоне FONBET КХЛ. В его активе 62 матча в регулярном чемпионате и 4 (1+3) очка при полезности «минус 8» и 32 минутах штрафа.

В 4 играх в плей-офф за омский клуб Кулик забросил 3 шайбы.