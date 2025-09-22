Нерс про «Эдмонтон»: «Выйти в двух сезонах подряд в финал Кубка Стэнли – это тоже прогресс. Нужно смотреть на вещи шире – мы должны продолжать стучаться в дверь»

Дарнелл Нерс назвал прогрессом два выхода «Эдмонтона» в финал Кубка Стэнли.

Канадская команда дважды подряд уступила «Флориде» в финалах Кубка Стэнли в прошлых двух сезонах.

«Разочарование от поражения в финале прошлого сезона воспринимается, пожалуй, немного тяжелее, ведь с этого ты начинаешь отпуск, верно? Это тот результат, который берешь с собой в лето.

При этом всегда нужно смотреть на вещи шире и видеть очевидный прогресс. Два года подряд выйти в финал Кубка Стэнли – это тоже прогресс. Но тем не менее проигрывать неприятно, и это тебя не отпускает.

Когда команда набирает обороты, но проигрывает в первом раунде, тебе говорят: «Просто держись. Все будет хорошо». Теперь мы дважды вышли в финал Кубка Стэнли, и чем ближе ты приближаешься, тем больше ощущается, что что-то нужно изменить.

Но это не так. Мы должны продолжать стучаться в дверь и давать себе шанс. Ребята, которые прошли через два финала, должны опираться на этот опыт и знания, которые мы накопили», – сказал защитник «Эдмонтона » Дарнелл Нерс .