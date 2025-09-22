Карпухин об «Ак Барсе»: «Нужно проанализировать проигранные матчи, гаечки в защите подкрутить. Тренерский штаб поможет, надо исправляться перед болельщиками»
Илья Карпухин оценил невыразительную игру «Ак Барса» в обороне.
Команда тренера Анвара Гатиятулина проиграла 5 из 7 матчей в начале нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.
– Почему «Ак Барс» плохо играет в обороне?
– Если бы была какая-то одна причина, мы бы 100% ее убрали за короткий отрезок. Все в купе как-то не получается пока исправить.
Нужно проанализировать все проигранные матчи, гаечки в защите подкрутить. Будем стараться, разберем ошибки. Тренерский штаб нам поможет.
Надо исправляться перед болельщиками за результаты.
– Как «Ак Барсу» побеждать сильных соперников с такой игрой?
– Опять же надо спокойно все проанализировать, сделать выводы, перезагрузиться после поражений и двигаться дальше. Идем от простого к сложному, – сказал защитник «Ак Барса» Илья Карпухин.
