Карпухин об «Ак Барсе»: «Нужно проанализировать проигранные матчи, гаечки в защите подкрутить. Тренерский штаб поможет, надо исправляться перед болельщиками»

Илья Карпухин оценил невыразительную игру «Ак Барса» в обороне.

Команда тренера Анвара Гатиятулина проиграла 5 из 7 матчей в начале нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ .

– Почему «Ак Барс» плохо играет в обороне?

– Если бы была какая-то одна причина, мы бы 100% ее убрали за короткий отрезок. Все в купе как-то не получается пока исправить.

Нужно проанализировать все проигранные матчи, гаечки в защите подкрутить. Будем стараться, разберем ошибки. Тренерский штаб нам поможет.

Надо исправляться перед болельщиками за результаты.

– Как «Ак Барсу» побеждать сильных соперников с такой игрой?

– Опять же надо спокойно все проанализировать, сделать выводы, перезагрузиться после поражений и двигаться дальше. Идем от простого к сложному, – сказал защитник «Ак Барса» Илья Карпухин .