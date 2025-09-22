Шестеркин занял 26-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Панарин – 27-е. Среди других игроков в 3-й десятке – Хедман, Райнхарт, Коннор и Сузуки

Игорь Шестеркин занял 26-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network.

Российский вратарь «Рейнджерс» был включен в список аналитиками NHL Network.

На официальном сайте НХЛ была опубликована третья десятка игроков, занявших места с 21-го по 30-е.

В нее вошел еще один россиянин из клуба из Нью-Йорка – форвард Артемий Панарин (27-е место).

21. Миро Хейсканен («Даллас »), защитник;

22. Виктор Хедман («Тампа »), защитник;

23. Сэм Райнхарт («Флорида »), нападающий;

24. Марк Шайфли («Виннипег»), нападающий;

25. Кайл Коннор («Виннипег»), нападающий;

26. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), вратарь;

27. Артемий Панарин («Рейнджерс»), нападающий;

28. Ник Сузуки («Монреаль»), нападающий;

29. Джош Моррисси («Виннипег»), защитник;

30. Расмус Далин («Баффало»), защитник.

