Шестеркин занял 26-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Панарин – 27-е. Среди других игроков в 3-й десятке – Хедман, Райнхарт, Коннор и Сузуки
Российский вратарь «Рейнджерс» был включен в список аналитиками NHL Network.
На официальном сайте НХЛ была опубликована третья десятка игроков, занявших места с 21-го по 30-е.
В нее вошел еще один россиянин из клуба из Нью-Йорка – форвард Артемий Панарин (27-е место).
21. Миро Хейсканен («Даллас»), защитник;
22. Виктор Хедман («Тампа»), защитник;
23. Сэм Райнхарт («Флорида»), нападающий;
24. Марк Шайфли («Виннипег»), нападающий;
25. Кайл Коннор («Виннипег»), нападающий;
26. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), вратарь;
27. Артемий Панарин («Рейнджерс»), нападающий;
28. Ник Сузуки («Монреаль»), нападающий;
29. Джош Моррисси («Виннипег»), защитник;
30. Расмус Далин («Баффало»), защитник.
