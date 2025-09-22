Просветов отразил 28 из 30 бросков в 1-м матче за «Калгари» – выставочном с «Эдмонтоном». Он стал 1-й звездой встречи, Петров из «Ойлерс» с 1+1 – 3-й
Иван Просветов отразил 28 из 30 бросков в 1-м матче за «Калгари».
Вратарь «Флэймс», перешедший в команду в межсезонье из ЦСКА, принял участие в выставочной игре с «Эдмонтоном» (3:2 ОТ).
26-летний россиянин был признан первой звездой встречи. Третьей звездой стал российский форвард «Ойлерс» Матвей Петров, набравший 2 (1+1) очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
