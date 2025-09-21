«Эдмонтон» показал новую альтернативную форму – бежевую с леттерингом Oilers.

Буква s образует каплю нефти. На плече находится нашивка с изображением нефтяной вышки, а также надписями «Oil Country» и «EDM 1979» (год вступления клуба в НХЛ).

В новой форме «Ойлерс» проведут 7 матчей в новом сезоне лиги – 5 домашних и 2 выездных.

Фото: соцсеть «Эдмонтона».