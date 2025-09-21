В НХЛ стартовали выставочные матчи. «Даллас» обыграл «Сент-Луис» по буллитам
В НХЛ стартовала программа выставочных матчей перед стартом сезона.
В первой игре «Даллас» одолел «Сент-Луис» (2:1 Б).
Выставочный матч
«Даллас» – «Сент-Луис» – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
0:1 – 21 Карбонно (Майллу, Холлоуэй), ГБ
1:1 – 36 Бурк (Эрни, Петрович)
2:1 – Стил, РБ
Вратари: Пуарье 10/11, Бибо 4/4 – Биннингтон 19/20, Эллис 14/14
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
