В НХЛ стартовали выставочные матчи. «Даллас» обыграл «Сент-Луис» по буллитам

В НХЛ стартовала программа выставочных матчей перед стартом сезона.

В первой игре «Даллас» одолел «Сент-Луис» (2:1 Б).

НХЛ

Выставочный матч

«Даллас» – «Сент-Луис» – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 – 21 Карбонно (Майллу, Холлоуэй), ГБ

1:1 – 36 Бурк (Эрни, Петрович)

2:1 – Стил, РБ

Вратари: Пуарье 10/11, Бибо 4/4 – Биннингтон 19/20, Эллис 14/14

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
