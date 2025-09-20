Пилипенко забросил 100 шайб в КХЛ. У форварда «Северстали» 2+1 с «Барысом»
Кирилл Пилипенко пробил отметку в 100 голов в КХЛ.
Нападающий «Северстали» сделал дубль и отдал голевой пас в игре с «Барысом» в FONBET Чемпионате КХЛ (3:2, второй период).
Пилипенко стал 140-м хоккеистом в истории лиги, забросившим 100 шайб и более.
В текущем сезоне у 28-летнего форварда 3 гола и 2 голевые передачи в 5 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал КХЛ
