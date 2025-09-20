Стюарт пропустит около полутора недель из-за травмы. Защитник «Салавата» получил мышечное повреждение (Metaratings)
Дин Стюарт пропустит около полутора недель из-за травмы нижней части тела.
Как сообщает Metaratings, защитник «Салавата Юлаева» получил мышечное повреждение 17 сентября по ходу матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Дина Стюарта 5 матчей и 4 передачи.
Он пропустил игру «Салавата» с «Ак Барсом» (1:3) 19 сентября.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
