Ковальчук о том, как выбрал хоккей: «Играл в футбол лет до 13, в детстве плавал на каноэ. Когда подошел возраст, папа спросил, чего я хочу»

Илья Ковальчук заявил, что мог стать футболистом или гребцом.

– У вас был шанс заняться другим видом спорта? Насколько вы многогранны?

– Папа у меня в юности играл в баскетбол. А потом он стал директором школы по гребле на байдарке и каноэ в Твери. В детстве я летом постоянно пропадал на базе, постоянно плавал на каноэ по местной речке Тверца. Это помогало развиваться разносторонне с физической точки зрения.

Лет до 13 я играл в футбол, а когда подошел возраст и надо было определяться, то папа меня спросил: «Что ты хочешь делать?» И я выбрал хоккей.

Очень близким другом папы был Виктор Николаевич Жуков, ставший моим первым хоккейным тренером. И я пошел заниматься к нему, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук .

