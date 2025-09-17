«Ак Барс» может переподписать контракты с Яшкиным и Барабановым. Казанцы хотят усилить атаку легионером («Бизнес Online»)
«Ак Барс» может уменьшить контракты Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина.
По информации «Бизнес Online», сейчас казанский клуб прорабатывает вариант, при котором кому-то из лидеров команды сократят оклад.
Яшкин и Барабанов упоминаются как самые высокооплачиваемые хоккеисты «Ак Барса» с зарплатой в 95 млн рублей за сезон.
Отмечается, что это необходимо для подписания нового нападающего. Сейчас клуб ищет варианты усиления на рынке легионеров.
В текущем сезоне Яшкин набрал 3 (2+1) очка за 4 игры, у Барабанова – 2 (0+2) балла в 4 матчах FONBET чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» о переподписании Яруллина: «Использовали официально разрешенный инструмент КХЛ. Рады, что нашли взаимопонимание»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
