ЦСКА проиграл «Локомотиву» – 1:5. У команды Никитина 3 поражения в 6 матчах

ЦСКА проиграл 3-й матч из 6 в текущем Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина уступила «Локомотиву » со счетом 1:5 в домашнем матче.

Таким образом, ЦСКА проиграл 3 из 6 матчей текущего сезона, это второе поражение армейцев подряд. Московский клуб занимает 3-ю строчку в Западной конференции, набрав 7 очков.

«Локомотив» одержал 4-ю победу в 6 играх сезона. Команда Боба Хартли – 2-я на Западе с 9 баллами.