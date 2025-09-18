ЦСКА проиграл «Локомотиву» – 1:5. У команды Никитина 3 поражения в 6 матчах
ЦСКА проиграл 3-й матч из 6 в текущем Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина уступила «Локомотиву» со счетом 1:5 в домашнем матче.
Таким образом, ЦСКА проиграл 3 из 6 матчей текущего сезона, это второе поражение армейцев подряд. Московский клуб занимает 3-ю строчку в Западной конференции, набрав 7 очков.
«Локомотив» одержал 4-ю победу в 6 играх сезона. Команда Боба Хартли – 2-я на Западе с 9 баллами.
