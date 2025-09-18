Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Локомотивом».

В сезоне‑2024/25 тренер Игорь Никитин вместе с «Локомотивом » выиграл Кубок Гагарина. В межсезонье он расторг контракт с ярославской командой и перешел в ЦСКА. Локомотив» не пригласил Никитина на чемпионский парад и не изготовил для него памятный перстень.

Игра между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет сегодня, 18 сентября.

– Матч с «Локомотивом» – момент истины для Никитина? Как считаете, после летних событий у тренера с бывшей командой отдельные счеты?

– Думаю, скорее это будет для «Локомотива» принципиальный матч. Никитин с ЦСКА очень сильное впечатление сейчас производит. Они претенденты на самое высокое место.

Понятно, что нынешний Никитин с ЦСКА – серьезный раздражитель для «Локомотива». Конечно, игра будет очень серьезная. Понятно, что Никитин с хоккеистами ЦСКА будет отдельно настраиваться. Потому что «Локомотив» – чемпион, обладатель Кубка Гагарина, игра будет хорошей.

– Кого видите фаворитом в этом матче?

– Думаю, выиграть может любой, обе команды хороши. Если они в плей-офф встретятся – одна история. А сейчас регулярный чемпионат, даже если кто-то выиграет, ничего от этого не изменится, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.