Тренер «Амура» Гальченюк о 3:4 с «Сибирью»: «Не хочу распыляться, что мы плохие и все плохо. Команда сражалась, очко заработали – будем работать»

Александр Гальченюк прокомментировал поражение «Амура» от «Сибири».

Матч FONBET чемпионата КХЛ завершился в серии буллитов (3:4).

– Обоюдоострая, хорошая игра. Для зрителей интересными были буллиты. Жалко, что лишились очка, значит, не заслужили.

Я бы не сказал, что мы просели по скорости, движение было хорошим. Не могу обвинить наши бригады меньшинства в пропущенных шайбах. Было обидное удаление в овертайме, но спасибо ребятам, что выстояли.

– В чем вы видите причины проседания в третьем периоде?

– Однозначно тут не ответить. Это игра, перехватывание инициатив, кто‑то ошибается. Не могу сказать, что мы встали. Лавка была живая, была здоровая атмосфера.

– Довольны ли вы построением обороны команды в этом матче?

– Невозможно играть идеально. Конечно, гол – это чья‑то ошибка. Счет 3:3, три раза они ошиблись, три раза мы ошиблись. Ничего страшного. Не хочу распыляться, что мы плохие, у нас все плохо. Давайте по позитиву: отличная игра, команда сражалась, очко заработали. Не получилось на буллитах, значит, будем работать.

– После матча с Омском вы сказали, что команде некогда тренироваться, потому что все время разъезды, переезды. Сейчас вы в Хабаровске, удалось ли вам что‑то подправить?

– Я же не могу вам сейчас рассказать. Так, вышли, побегали, вспотели и в баньку (смеется), – сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
