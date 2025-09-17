Епанчинцев о 4:3 с «Амуром»: «Сибирь» порадовала, через такие игры строится коллектив. Не все получается, но мы гнули свою линию»

Вадим Епанчинцев прокомментировал победу «Сибири» над «Амуром».

Матч FONBET чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске и завершился победой гостей по буллитам – 4:3.

«Если брать все компоненты, то команда порадовала. Зарабатывали удаления, был хороший «пятак». Хотелось бы, чтобы была реализация «5 на 5», чтобы концовка была поспокойней. Радует, что выиграли. Единственное, в концовке неправильно сыграли и пропустили гол, но мы разберем этот момент.

Тяжело сказать, насколько сыгралась команда. Понятно, что не все сразу получается у игроков, но тем не менее есть моменты, за которые надо цепляться. Все линии выглядели достойно.

Видно, что ребята хотели победить. Да, пропустили две шайбы, но ничего страшного, спокойно играли, гнули свою линию – это радует. Через такие игры строится наш коллектив, и это радует», – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .