Ларионов на вопрос о «неудачном старте» СКА: «Старт – это 10-15 матчей, по 2 играм не хотел бы делать выводы. Будем привлекать молодежь для тренировок, чтобы понимать, кого имеем в резерве»

Игорь Ларионов заявил, что СКА задействует молодежь из вертикали на тренировках.

11 сентября клуб сыграет против «Трактора». Ранее СКА уступил в гостях «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).

– На тренировке были замечены игроки «СКА‑ВМФ». Будут ли они задействованы в матче с «Трактором»?

– Вопрос очень правильный. Мне и нам всем нравится привлекать молодежь для тренировок. Это будет в течение всего сезона. Они должны понимать требования. Молодежь будет получать такую возможность, чтобы мы понимали, кого имеем в резерве.

У нас получил дисквалификацию Бландиси . Не хотим это обсуждать, потому что это непростое решение, которое было принято дисциплинарным комитетом.

Педан еще не готов, вернулся от специалиста из Сербии, сейчас он в Питере, ему понадобится неделя, чтобы набрать кондиции. Зайцеву еще рано, надо пару недель.

– Можно ли сказать, что отсутствие Зайцева повлияло на неудачный старт СКА?

– Старт обычно – это 10-15 матчей. По двум играм я бы не хотел делать выводы. Все ожидают победы, они придут. Конечно, это потеря, нечего скрывать.

Тем более, он в хорошем состоянии и физически, и психологически. Жизнь так устроена, что без травм не обойтись, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.