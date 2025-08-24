Шабанов назвал любимым блюдом окрошку, любимыми фильмами – «Брата» и «Легенду», любимой книгой – «Не измени себе»
Максим Шабанов ответил на блиц-опрос о себе.
– Любимое блюдо.
– Окрошка.
– Любимый фильм.
– Обе части «Брат» с Сергеем Бодровым и «Легенда» с Томом Харди.
– Любимая книга.
– «Не измени себе» (Валерий Брумель).
– Любимое место в Челябинске.
– Там, где есть лед.
– Кредо или девиз, с которым идешь по жизни.
– Жить достойно, ничего не бояться и только честный труд! – ответил нападающий «Айлендерс».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Копейский рабочий»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости