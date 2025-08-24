Шабанов назвал любимым блюдом окрошку, любимыми фильмами – «Брата» и «Легенду», любимой книгой – «Не измени себе»

Максим Шабанов ответил на блиц-опрос о себе.

– Любимое блюдо.

– Окрошка.

– Любимый фильм.

– Обе части «Брат» с Сергеем Бодровым и «Легенда» с Томом Харди.

– Любимая книга.

– «Не измени себе» (Валерий Брумель).

– Любимое место в Челябинске.

– Там, где есть лед.

– Кредо или девиз, с которым идешь по жизни.

– Жить достойно, ничего не бояться и только честный труд! – ответил нападающий «Айлендерс ».