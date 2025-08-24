  • Спортс
Шабанов назвал любимым блюдом окрошку, любимыми фильмами – «Брата» и «Легенду», любимой книгой – «Не измени себе»

Максим Шабанов ответил на блиц-опрос о себе.

Любимое блюдо.

– Окрошка. 

Любимый фильм. 

– Обе части «Брат» с Сергеем Бодровым и «Легенда» с Томом Харди. 

Любимая книга. 

– «Не измени себе» (Валерий Брумель). 

Любимое место в Челябинске. 

– Там, где есть лед. 

Кредо или девиз, с которым идешь по жизни.  

– Жить достойно, ничего не бояться и только честный труд! – ответил нападающий «Айлендерс». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Копейский рабочий»
