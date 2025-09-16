Каюмов – лучший бомбардир «Локомотива» в КХЛ с 251 очками в 502 матчах. Он обошел достижение Аверина
Артур Каюмов стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в КХЛ.
Ярославский клуб разгромил «Ладу» (6:1) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ.
27-летний нападающий Артур Каюмов сделал 3 результативные передачи в этой игре.
Таким образом, он набрал 251-е очко в КХЛ и стал лучшим бомбардиром «Локомотива». Каюмов провел 502 матча за ярославцев.
Он обошел достижение Егора Аверина, на счету которого 248 очков за ярославский клуб.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости