Каюмов – лучший бомбардир «Локомотива» в КХЛ с 251 очками в 502 матчах. Он обошел достижение Аверина

Артур Каюмов стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в КХЛ.

Ярославский клуб разгромил «Ладу» (6:1) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ.

27-летний нападающий Артур Каюмов сделал 3 результативные передачи в этой игре.

Таким образом, он набрал 251-е очко в КХЛ и стал лучшим бомбардиром «Локомотива ». Каюмов провел 502 матча за ярославцев.

Он обошел достижение Егора Аверина , на счету которого 248 очков за ярославский клуб.