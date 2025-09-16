  • Спортс
  • Каюмов – лучший бомбардир «Локомотива» в КХЛ с 251 очками в 502 матчах. Он обошел достижение Аверина
Каюмов – лучший бомбардир «Локомотива» в КХЛ с 251 очками в 502 матчах. Он обошел достижение Аверина

Артур Каюмов стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в КХЛ.

Ярославский клуб разгромил «Ладу» (6:1) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ. 

27-летний нападающий Артур Каюмов сделал 3 результативные передачи в этой игре.

Таким образом, он набрал 251-е очко в КХЛ и стал лучшим бомбардиром «Локомотива». Каюмов провел 502 матча за ярославцев. 

Он обошел достижение Егора Аверина, на счету которого 248 очков за ярославский клуб. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
