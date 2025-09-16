Миронов после 1:6 «Лады» от «Локомотива»: «Можно сказать одним русским словом – обосрались»
Борис Миронов высказался о разгромном поражении от «Локомотива» (1:6).
«Лада» проиграла ярославскому клубу со счетом 1:6 в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ. В прошлой игре тольяттинцы в гостях уступили СКА также со счетом 1:6.
«Можно сказать одним словом, русским словом – обосрались. Другим словом я не могу сегодняшнюю игру озвучить», – сказал главный тренер «Лады» Борис Миронов.
Миронов заменил Максима Третьяка на 23-й минуте, он пропустил 4 шайбы после 6 бросков «Локомотива». Это 1-й матч вратаря «Лады» в сезоне
