  • У Сурина 4+1 в 5 матчах сезона. 19-летний форвард лидирует в списке снайперов «Локомотива»
2

Егор Сурин вышел на 1-е место среди снайперов «Локомотива» в этом сезоне.

Команда под руководством Боба Хартли в гостях разгромила «Ладу» (6:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. 

19-летний форвард «Локомотива» Егор Сурин отметился голом в этой игре. Таким образом, он забросил 4 шайбы и сделал ассист в 5 матчах текущего сезона и вышел на 1-е место в списке лучших снайперов клуба. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
