У Сурина 4+1 в 5 матчах сезона. 19-летний форвард лидирует в списке снайперов «Локомотива»

Егор Сурин вышел на 1-е место среди снайперов «Локомотива» в этом сезоне.

Команда под руководством Боба Хартли в гостях разгромила «Ладу» (6:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

19-летний форвард «Локомотива » Егор Сурин отметился голом в этой игре. Таким образом, он забросил 4 шайбы и сделал ассист в 5 матчах текущего сезона и вышел на 1-е место в списке лучших снайперов клуба.