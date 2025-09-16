Плющев о допинге у Морозова: «Выстрелил себе в ногу»

Владимир Плющев высказался о допинге у форварда «Спартака» Ивана Морозова.

Сегодня красно-белые объявили о временном отстранении 25-летнего нападающего из-за положительной допинг-пробы . В клубе отметили, что выявленное запрещенное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности «Спартака » и медицинского штаба.

Также сообщалось , что в допинг-пробе Морозова были выявлены следы кокаины.

«Могу только сказать, что тем самым Морозов выстрелил себе в ногу», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

В прошлом сезоне Морозов набрал 50 (19+31) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов в 12 матчах. В нынешнем сезоне нападающий с 5 (1+4) очками возглавляет список бомбардиров команды.