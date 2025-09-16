  • Спортс
  • Денис Куляш: «В 19 лет грузил доски, кирпичи, мешки с цементом на строительном рынке. Через два года уже играл за сборную России»
Денис Куляш: «В 19 лет грузил доски, кирпичи, мешки с цементом на строительном рынке. Через два года уже играл за сборную России»

Денис Куляш рассказал, как в 19 лет подрабатывал на строительном рынке в Омске.

– Ваш характер закаляли тяжелые ситуации, например, когда вам предлагали пойти работать в охрану...

– Это правда. Мы недавно с Сергеем Рафаэльевичем [Герсонским] вспоминали эти моменты. Да, бывало, что я был не нужен в клубе. Но я рук не опускал.

Недавно проехал с ностальгией мимо строительного рынка, где когда-то грузил доски, кирпичи, мешки с цементом.

– Ничего себе! Сколько вам тогда было лет?

– Девятнадцать. Это было как раз перед ЦСКА. И самое интересное: через два года после рынка я уже играл за сборную России. Я всегда любил индийские фильмы, «Миллионер из трущоб». Я не миллионер, но и не жалуюсь на жизнь.

В то время я уже выступал за «Авангард», приезжал на этот рынок и смотрел на людей, которые там работали. По сути, они меня не оставляли голодным. Помню, однажды я приехал уже на своей машине и сказал: «Готов купить у вас весь этот рынок». Это было в шутку, но с иронией – ведь раньше целый день таскал кирпичи, зарабатывал тысячу рублей, а бывало, что и вовсе не платили.

Сделаешь работу, но обманут по деньгам. Такие моменты были. Но этого стесняться не стоит.

По поводу охраны – думаю, вы где-то читали. Когда в 19 лет у нас с супругой появился первый ребенок, я понял: все, надо кормить семью. Мы вместе со школы, дружили с седьмого класса. Тогда жить было проще: купишь мешок спагетти на 10 килограммов – и вопрос еды решен. Я этого не стыжусь, – сказал бывший защитник «Авангарда» и сборной России Денис Куляш.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
