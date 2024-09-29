Куляш о поражении СКА: «Не показатель силы соперников – наошибались матчей на 10 вперед, наверное. У одних залетает все, а у других – ничего»
Команда Романа Ротенберга уступила со счетом 4:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Бывают матчи, когда у одних залетает все, а у других – ничего. Игра между СКА и «Куньлунем» – как раз такой случай.
После пяти побед подряд, эмоциональной встречи против «Северстали», армейцы наошибались, наверное, матчей на десять вперед.
Чаще всего длительные победные серии именно так и завершаются – неожиданным результатом против соперника из нижней части таблицы.
Конечно, счет в этом матче – это не показатель силы соперников и не повод делать какие-то выводы. Весна все расставит по своим местам.
У петербуржцев есть время до следующего выезда – думаю, они потратят его на отработку игры в неравных составах. Здесь армейцам нужно прогрессировать», – сказал бывший защитникк сборной России Денис Куляш.
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