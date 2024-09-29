Куляш о поражении СКА: «Не показатель силы соперников – наошибались матчей на 10 вперед, наверное. У одних залетает все, а у других – ничего»

Денис Куляш прокомментировал поражение СКА от «Куньлуня».

Команда Романа Ротенберга уступила со счетом 4:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Бывают матчи, когда у одних залетает все, а у других – ничего. Игра между СКА и «Куньлунем » – как раз такой случай.

После пяти побед подряд, эмоциональной встречи против «Северстали», армейцы наошибались, наверное, матчей на десять вперед.

Чаще всего длительные победные серии именно так и завершаются – неожиданным результатом против соперника из нижней части таблицы.

Конечно, счет в этом матче – это не показатель силы соперников и не повод делать какие-то выводы. Весна все расставит по своим местам.

У петербуржцев есть время до следующего выезда – думаю, они потратят его на отработку игры в неравных составах. Здесь армейцам нужно прогрессировать», – сказал бывший защитникк сборной России Денис Куляш.