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  • Экс-защитник ЦСКА Куляш о шутке во время игры в Румынии: «На заправке завел автобус и поехал. Думал, водитель меня пришибет. Отец всю жизнь на автобусе проработал, у меня категория есть»
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Экс-защитник ЦСКА Куляш о шутке во время игры в Румынии: «На заправке завел автобус и поехал. Думал, водитель меня пришибет. Отец всю жизнь на автобусе проработал, у меня категория есть»

Денис Куляш рассказал о том, как в качестве шутки угнал клубный автобус.

С 2019 по 2021 год защитник выступал за «Чиксереду» в чемпионате Румынии. Куляш рассказал о курьезном случае, который произошел с ним в этом период. 

«Я люблю пошутить. На заправке завел автобус и поехал. Водитель бежал с заправки, и я думал, он меня пришибет. Я, конечно, не имел права этого делать, но у меня есть категория, разрешающая управлять автобусом.

У меня отец всю жизнь на автобусе проработал, я в Омске ездил тоже. Русские и европейцы шутку оценили, но от руководства я потом выслушал: безопасность, мог угробить всех. 

Но я далеко-то на дорогу и не выехал. Чуть-чуть проехал по заправке и вернул его на место», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России Денис Куляш.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
происшествия
logoДенис Куляш
logoКХЛ
logoЧиксереда
ахахаха
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